Nicolato: “Cinque cambi in Serie A? Mi auguro piÃ¹ spazio per i giovani!”

Nicolato: “Cinque cambi in Serie A? Mi auguro più spazio per i giovani!”

Paolo Nicolato, Commissario Nicolato dell’Italia Under-21, intervistato sulle frequenze di “Rai Radio 1” nel corso di “Domenica Sport”, facendo riferimento alla ripresa del campionato di Serie A ha detto la sua riguardo la regola dei cinque cambi introdotta proprio in merito al recente stop del campionato.

CINQUE CAMBI – Paolo Nicolato, Commissario Tecnico dell’Italia Under-21, in merito alla regola dei cinque cambi in Serie A si augura di poter vedere giovani calciatori: «Regola dei cinque cambi e più spazio per i giovani? Sarebbe bellissimo che le società potessero attingere più profondamente possibile ai giocatori provenienti dal settore giovanile, dal nostro punto di vista sarebbe un grande vantaggio. Mi auguro che questa emergenza che obbliga ad avere molte partite ravvicinate e dunque prevenire eventuali problemi fisici, possano far giocare i giovani giocatori, così da potersi mettere in evidenza».