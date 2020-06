Anelka: “Cavani un super attaccante, che errore farlo partire. PSG…”

Nicolas Anelka, ex attaccante francese e attuale allenatore delle giovanili del Lille, ha parlato sul suo profilo ufficiale “Instagram” della decisione del PSG di lasciar partire Edinson Cavani, giocatore seguito molto da vicino anche dall’Inter.

TOP PLAYER – Sembra ormai al termine la lunga storia tra Edinson Cavani e il PSG. L’attaccante uruguaiano è infatti in scadenza di contratto e sembra che non ci sia l’intenzione di rinnovare. Con l’Inter nel lotto delle squadre pronte a mettere sotto contratto il giocatore, Nicolas Anelka ha criticato la scelta del club parigino di lasciarlo partire: «Se Cavani dovesse andarsene sarebbe un grave errore. Può essere criticato quanto volete, ma è un attaccante e un numero nove come non ce ne sono in altre squadre. Certo, è vero che ha qualche difetto, ma crea moltissime occasioni e segna tanti gol. Se ci sono i soldi per poterlo trattenere, allora bisogna farlo. È un super attaccante».