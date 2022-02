Nela: «Inter superiore alle altre ma uguale al Milan su un fondamentale»

Dagli studi della Domenica Sportiva su Rai Due, Sebino Nela vede l’Inter superiore a Milan e Napoli nel complesso. Ma nerazzurri e rossoneri sono sullo stesso livello in un fattore

GRIGLIA − Nela mette a confronto le tre squadre in testa alla classifica: «Derby mazzata? Ci sta perdere, ritengo però l’Inter superiore alle altre. Il Napoli delle tre, dal punto di vista del carattere e fisico, ha qualcosa in meno. Quando incontri la partita sporca secondo me Inter e Milan sono migliori e quindi li metto sullo stesso piano».