Pecci: «Calendario Inter ora a suo favore. I nerazzurri hanno una capacità»

Eraldo Pecci, direttamente dagli studi della DS su Rai 2, ha commentato le prossime partite dell’Inter. Poi, intravede una capacità nella formazione di Simone Inzaghi

SCENARIO − Pecci sulla classifica e su una qualità dell’Inter: «Per adesso è andata così però se vince col Bologna il recupero è di nuovo prima in classifica l’Inter, gli scontri diretti li ha finiti. In questo girone di ritorno ha affrontato tutte le rivali dirette. Ha il calendario in suo favore e anche quando cala un po’ da sempre l’impressione di poter vincere la partita».