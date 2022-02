Prima Pagina IN Edicola: Benitez gioca Inter-Liverpool, Milan +1 e gara in più

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La volata di Rafael Leao. Rossoneri a +1 con una prodezza del portoghese. Ma l’Inter ha una gara in meno. Sorpasso Milan, Pioli: «Scudetto? Voglio fare meglio dell’anno scorso». Allegri, addio al sogno: «L’Inter è la più forte». Intervista a Benitez: «Inzaghi, i Reds si battono così». Il doppio ex gioca la sfida col Liverpool: «Alla fine riuscirà a prevalere chi avrà il controllo della palla».

TUTTOSPORT

«E ora provate a prenderci». Rafael Leao, al decimo gol stagionale nella centesima partita in rossonero, piega la Sampdoria e il Milan sorpassa l’Inter in vetta. Pioli: «Settimana perfetta».