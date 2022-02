Capuano: «Inter, resta qualcosa in più di Milan e Napoli. Per due fattori»

Capuano continua a preferire l’Inter per vincere la Serie A, a prescindere dal fatto che il Milan sia a +1 in classifica (con una partita da recuperare per i nerazzurri). Da Calcio Weekend su Sportitalia il giornalista valuta la lotta coi rossoneri e il Napoli.

ANCORA FAVORITI – Giovanni Capuano ha una preferenza per il titolo: «Io continuo a pensare che l’Inter abbia qualcosa di importante in più rispetto al Milan e al Napoli. Poi è chiaro che in questo momento ci sono due fattori: il primo è l’asterisco accanto ai punti dell’Inter, ossia la partita in meno di Bologna che non è scontato vinca, poi fra due settimane c’è Napoli-Milan che è una partita dove si ruberanno punti a vicenda. La seconda cosa è che tutto è condizionato da un derby che, se avessimo parlato al 69′, avremmo parlato di un campionato finito. Poi è successo quello che sappiamo e stiamo facendo questa discussione».

OCCASIONE SFUMATA – Capuano vede l’1-1 di sabato positivo per i nerazzurri: «Ho l’impressione che il treno per riaprire veramente il campionato in testa sia passato ieri sera. Non so se il Napoli non sia riuscito a prenderlo, dopo un primo tempo giocato molto meglio dell’Inter, o se in qualche modo poi sia venuto fuori un limite e si sia accontentato. Quello sarebbe stato un risultato che, legato ai venti minuti nel derby, avrebbe cambiato l’inerzia psicologica del campionato. Io continuo a pensare che il pareggio di ieri resterà il rammarico per il Napoli, che poteva cambiare il campionato e non è stato colto fino in fondo. Non sono tante le squadre che hanno messo in difficoltà l’Inter: il Napoli c’è riuscito due volte, ieri nel primo tempo e a tratti all’andata, ma ha preso un punto».