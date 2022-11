Moggi: «Dopo il Napoli l’Inter è la squadra più forte! Lo scontro diretto…»

Moggi ha detto la sua sul campionato e sulla corsa verso il titolo. L’Inter, a detta sua, dopo il Napoli ha l’organico più importante. Poi si esprime sullo scontro diretto di gennaio

PREVISIONE − L’ex dirigente juventino, Luciano Moggi, si è espresso su ‘Si Gonfia la rete‘ in merito al campionato: «Secondo me, dopo il Napoli è l’Inter la squadra più forte ed è anche quella con più esperienza. Il presidente Ferrero? La Juventus cercherà di non fare spese, diventerà una squadra che farà il campionato nel migliore dei modi senza spese come quelle di Ronaldo. Il vantaggio del Napoli è tanto, se dovesse fallire contro l’Inter e poi contro la Juventus potrebbe rimettere in gioco le speranze delle avversarie. L’unica cosa che giova a favore delle avversarie è l’esperienza dei singoli».