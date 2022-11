Castagne: «Lukaku anello importante per il Belgio sia in campo che fuori!»

Lukaku potrebbe giocare domani in Croazia-Belgio (vedi articolo). Sull’attaccante del Belgio e dell’Inter si concentrato il compagno Castagne. L’ex Atalanta non ha dubbi

FONDAMENTALE − Alla vigilia di Croazia-Belgio, Timothy Castagne si è espresso così in conferenza stampa: «Abbiamo perso parte della fiducia che avevamo qualche settimana fa o qualche anno fa. Ma ancora sappiamo quanto valiamo come gruppo e il confronto fra i giocatori ha contribuito molto a questo. Il ruolo di Romelu Lukaku è fondamentale. Romelu è un anello importante della nostra squadra, sia in campo che fuori. Ha davvero un grande impatto sull’intero gruppo».