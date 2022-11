Mondellini: «Juventus in rosso? Da quando Marotta è passato all’Inter…»

Mondellini si esprime delle ultime vicende che hanno travolto tutto il mondo Juventus. Il direttore di Calcio e Finanza, ospite di Sky sport 24, parlando del bilancio bianconero in rosso, tira in ballo anche Marotta, ex dirigente sportivo juventino, ora Amministratore Delegato dell’Inter.

USCITA DI SCENA – Luciano Mondellini spiega la situazione della Juventus, alla luce delle ultime vicende che hanno travolto il mondo bianconero (vedi articolo). Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, il direttore di Calcio e Finanza, afferma: «Bilancio in rosso della Juventus? L’inversione di tendenza è iniziata con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha squassato i conti del club. Questo ha innescato un effetto valanga, che poi è proseguito. Nella seconda metà del decennio scorso le cose sono andate peggiorando. Alcuni dicono che sia stata l’uscita di Giuseppe Marotta, altri perché si è voluto fare passo il più lungo della gamba. Sicuramente la tensione di voler essere competitivi coi massimi club europei e vincere la UEFA Champions League ha dato inizio a un percorso non salutare per i bilanci della Juventus. Tant’è che si diceva che Marotta non fosse d’accordo con l’operazione di Ronaldo proprio per questo motivo». Questo il pensiero di Mondellini su Marotta e su quello che ha comportato per la Juventus l’uscita di scena dell’attuale Amministratore Delegato dell’Inter.