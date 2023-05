Mauro: «Inter ha tenuto bene il campo a Napoli. A me piace»

Massimo Mauro ha commentato in questo modo la sconfitta dell’Inter contro il Napoli su Pressing.

RISPOSTE – Massimo Mauro elogia i nerazzurri: «Primo tempo difficile, l’Inter ha tenuto bene il campo. La sciagurata decisione di Gagliardini di farsi espellere al quinto fallo in scivolata che viene sanzionato sempre. A quel punto è stato più facile per il Napoli, soltanto una meraviglia di Di Lorenzo ha dato il successo. L’Inter era rientrata in partita con Lukaku, era stata in campo bene. A me piace l’Inter, ha un grande tasso tecnico ed è una squadra che ha avuto una fase difensiva problematica, però si è ripresa in campionato».