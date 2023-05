VIDEO – Napoli-Inter 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Inter, posticipo pomeridiano della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



LO STOP – Napoli-Inter 3-1 nel posticipo pomeridiano della trentaseiesima giornata di Serie A. L’Inter si ferma dopo un mese di sole vittorie e non chiude il discorso qualificazione in Champions League. Primo tempo reggendo anche bene il campo col Napoli campione da tempo, ma rovina tutto Roberto Gagliardini facendosi espellere al 41′ per l’ennesimo fallo da già ammonito. Lo 0-0, nonostante l’inferiorità numerica, regge fino al 67′ quando André Frank Zambo Anguissa si gira appena dentro l’area e supera André Onana che pure riesce a toccare. Giacomo Raspadori ha l’occasione del raddoppio, salta Onana ma manda fuori in caduta. Dall’altra parte invece Amir Rrahmani salva sulla linea su colpo di testa di Denzel Dumfries. Il pareggio dell’Inter, in dieci, arriva all’82’: cross di Federico Dimarco, dormita di Juan Jesus e Romelu Lukaku allunga la gamba per l’1-1. Non basta per prendere punti, perché all’85’ un gran sinistro di Giovanni Di Lorenzo riporta avanti i padroni di casa. Nel quarto minuto di recupero il Napoli la chiude in contropiede, con assist di Giovanni Simeone e primo gol in Serie A di Gianluca Gaetano.

Video con gli highlights di Napoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.