Matri: «Inter-Roma senza Brozovic? Magari c’è Asllani! Squadra spezzata»

L’Inter cade sul campo dell’Udinese dove incassa la sua terza sconfitta in campionato in sette giornate (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Matri analizza il momento della squadra nerazzurra focalizzandosi soprattutto sugli atteggiamenti in campo che denotano poca serenità. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante a DAZN

CONFUSIONE – L’Inter va in vantaggio subito a Udine con una bellissima punizione di Nicolò Barella per poi perdere 3-1. Alessandro Matri analizza l’atteggiamento dei nerazzurri: «Perché l’Inter non sa reagire? Io ho visto un po’ di confusione in campo, le distanze tra i reparti erano molto più lunghe. Non è più quell’Inter della scorsa stagione a cui piaceva giocare con undici giocatori, ora vedi i reparti tanto distanziati. Ha preso tante ripartenze anche oggi sull’1-1. L’Udinese quando ha dovuto soffrire lo ha fatto tutta compatta, l’Inter mi è sembrata spezzata. In più certi atteggiamenti tra i giocatori e quelli di attenzione e marcatura. Si è parlato tanto di questi atteggiamenti in campo, tanti giocatori che sbracciano. Comunque è un momento frustrante anche per loro, quindi capita, però è indice che c’è qualcosa che non va. Si è persa serenità, si è persa certezza e si tende a dare la colpa sempre a qualcun altro».

DIFESA E SPOGLIATOIO – Matri parla poi delle disattenzioni difensive dell’Inter e del feeling tra spogliatoio e allenatore: «La difesa nerazzurra? Se prendi giocatore per giocare, due su tre giocano titolari ovunque in Serie A. Forse è un problema di reparto, di feeling. È poco spiegabile, per quello ti viene da pensare che manca un po’ di serenità di squadra. Questo viene molto condizionato dai risultati, Inzaghi ha in mano lo spogliatoio perché vuoi o non vuoi ha vinto due coppe l’anno scorso. Può aver perso qualcosa in alcune partite in cui si giocava lo scudetto, chiaro che alcuni risultati fanno discutere però penso sia in grado di gestire questi momenti ma deve farlo il prima possibile perché le sconfitte iniziano ad essere troppe».

ENTUSIASMO – Matri termina parlando dell’assenza di Marcelo Brozovic contro la Roma per squalifica (vedi articolo): «Inter-Roma senza Brozovic? Magari potrà essere la partita di Asllani, l’Inter ha bisogno di ritrovare entusiasmo e oggi te lo dà chi ha più voglia di vincere e conquistare il posto. Confusione con i cambi? Non cambiando modulo non crea tanta confusione, chiaramente due cambi nel primo tempo possono spostare gli equilibri. Non mi piacciono le disattenzioni dei singoli, tipo de Vrij che regala l’angolo o Barella che vede Arslan ma non lo segue».