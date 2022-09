La Lazio rinasce e strapazza la Cremonese: 0-4, doppietta di Immobile

La Lazio dopo la sconfitta clamorosa in Europa League scaccia via la delusione strapazzando la Cremonese già nel primo tempo. La squadra di Sarri si impone con un rotondo 0-4 allo stadio Giovanni Zini

RINASCITA – La Lazio di Maurizio Sarri non ci mette molto a rifarsi dopo la clamorosa e pesante sconfitta in Europa League. I biancocelesti vincono 0-4 in casa della Cremonese, con tre gol già nel primo tempo. Il vantaggio arriva appena dopo 7 minuti dal fischio d’inizio con Immobile. Al 21′ sempre Immobile realizza il raddoppio dagli undici metri mentre nei minuti di recupero del primo tempo Milinkovic-Savic mette a segno il 3-0. La quarta rete arriva al 79′ con Pedro.