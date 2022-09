Inzaghi: «Io primo responsabile! Sostituzioni? Avevo paura di una cosa»

Inzaghi è stato intercettato dopo il fischio finale di Udinese-Inter, lunch match della settima giornata di Serie A che si è giocato alla Dacia Arena e vinto dai bianconeri per 3-1. Il suo intervento a DAZN

RESPONSABILE – Simone Inzaghi analizza così Udinese-Inter: «L’Udinese ha avuto più cattiveria e determinazione e ha meritato di vincere. Una sconfitta che fa male, io sono il primo responsabile e non va bene. Abbiamo giocato sette partite perdendone tre, dobbiamo fare tutti di più. Ora dobbiamo analizzare la sconfitta che fa male per la classifica e per tutto ciò che viene dopo. Mkhitaryan e Bastoni sostituiti perché ammoniti? Assolutamente sì, l’Udinese arrivava più cattiva sulle seconde palle quindi avevo paura che essendo già in difficoltà, rimanendo con un uomo in meno magari con un’entrata, sarebbe andata peggio. Hanno pagato loro due ma in quel momento stavano facendo tutti male. La reazione di Bastoni? Voleva rimanere in campo ma si devono fare delle scelte, era passata mezz’ora e in quel momento volevo sistemare la squadra. Abbiamo messo due elementi competitivi che hanno fatto la loro gara».

FASTIDIO – Inzaghi parla di cosa gli ha dato più fastidio: «Il primo tempo mi ha dato più fastidio, hai la fortuna di segnare subito e dovevamo gestire in modo diverso. Dovevamo fare meglio, nel secondo tempo i primi 15 minuti li abbiamo approcciati bene. Poi ci siamo allungati troppo e abbiamo concesso troppe ripartenze. Cose che avevamo visto in settimana, sapendo che l’Udinese le sta gestendo bene».

FEELING – Inzaghi chiude con un avvertimento e una considerazione sul suo feeling con la squadra: «Ci vuole più determinazione perché siamo l’Inter e non ci possiamo accontentare di aver vinto due partite, questa sconfitta ci farà riflettere perché non va bene, dovevamo far di più. L’Udinese a livello di determinazione e corsa è stata superiore a noi e ha meritato la vittoria. Il mio feeling è sempre lo stesso con la squadra, è chiaro che dobbiamo fare meglio. Abbiamo già fatto 3 sconfitte ed è chiaro che se si guarda la classifica le squadre sono lì in pochi punti ma dobbiamo fare meglio. Roma e Barcellona? Saranno due partite difficili che cercheremo di preparare non con tantissimi giocatori ma arriveranno in settimana si spera tutti sani dalle rispettive Nazionali».