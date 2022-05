Martorelli: «Dybala credo andrà all’Inter! Mercato? Già bene a gennaio»

Si accende il calciomercato con l’Inter molto attiva. Un nome in voga è quello di Paulo Dybala. Su Tmw, ha parlato l’operatore di mercato Giocondo Martorelli

MERCATO − Martorelli aggiorna sulla prossima sessione estiva: «Tutti dovranno intervenire, in primis la Juventus. Sarà un mercato dove tutte le società cercheranno di migliorare i propri organici. Già a gennaio è stato fatto qualcosa di importante dalla Juventus con Vlahovic e dall’Inter con Gosens. Dybala? Se penserà all’aspetto economico il suo futuro non sarà in Italia. Altrimenti sarà Inter e credo che andrà proprio lì».