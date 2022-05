Palomba: «Rimonta Inter difficile da mandare giù. Ci credevamo!»

Luigi Palomba, difensore del Cagliari Primavera, è deluso per la rimonta dell’Inter Primavera ai danni proprio della sua squadra (da 0-3 a 3-3), in semifinale playoff del Campionato Primavera 1.

IN RIMONTA – Luigi Palomba su Sportitalia commenta così l’incredibile rimonta dell’Inter ai danni proprio della sua squadra: «La delusione è tanta per me e per la squadra, ci credevamo tutti. Partire 0-3 e poi prendere tre gol in rimonta è difficile da mandare giù. Il nostro spirito, però, è la cosa più importante ed è quello che ci ha portato a giocarci oggi la semifinale di playoff. C’è rammarico, ma purtroppo è andata così».