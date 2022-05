Plastino: «Perisic via? Inzaghi non spaventato! L’Inter sarà all’altezza»

Perisic andrà al Tottenham, con le visite mediche fissate nei prossimi giorni. Plastino, direttore di Radio Sportiva, su Microfono Aperto analizza la perdita per Inzaghi e l’Inter.

PARAMETRI ZERO – Michele Plastino dà un giudizio dell’imminente passaggio di Ivan Perisic al Tottenham: «Simone Inzaghi si è fatto le ossa a questo. Pensate solo che quando è arrivato l’altro anno è andato via Romelu Lukaku: si era preso una bella e onorata responsabilità. Non credo che lo spaventi neanche questo, sinceramente conoscendolo è uno che sa vivere Inzaghi. Poi c’è un grande dirigente come Giuseppe Marotta, quindi io credo che l’Inter sarà all’altezza della situazione. Paulo Dybala alla Roma? Sì: questo presidente parla pochissimo ma fa i fatti. L’anno scorso chi si aspettava l’arrivo di José Mourinho? Poi improvvisamente è arrivato. Mourinho quando vuole convincere un giocatore ha le armi dei rapporti umani e della gratifica».