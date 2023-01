Marchegiani: «Inter, serviva questo. Trofei si contano, non si pesano»

Luca Marchegiani ha parlato dell’Inter e della partita vinta per 1-0 contro il Verona. L’opinionista ed ex calciatore ha analizzato la prestazione dei nerazzurri e accennato al prossimo impegno dagli studi di Sky Sport.

MINIMO SFORZO – Luca Marchegiani ha commentato la vittoria dell’Inter sul Verona e la prestazione della squadra di Simone Inzaghi. L’opinionista ed ex calciatore ha detto: «Secondo me serviva all’Inter questo prima della Supercoppa. Partita da portare a casa con il massimo risultato e il minimo sforzo. Non è che non ha avuto la forza per alzare i ritmi, non ne ha avuto affatto la necessità. Ha gestito una partita contro una squadra che ha fatto la sua gara, uscendo a testa altissima da San Siro. Il Verona ha fatto un match uomo contro uomo senza però mai riuscire a tirare in porta e creare pericolosità. Gestione senza troppi patemi, questo è quello che voleva Inzaghi».

DECISIVA – Marchegiani ha poi aggiunto sulla partita di mercoledì contro il Milan e il trofeo in palio: «Questa è un’epoca in cui i trofei si contano, non si pesano, perché è così. Giusto che le due squadre ci vadano con la massima volontà di vincere e superare l’avversario».