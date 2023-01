Atalanta in scioltezza, 8-2 alla Salernitana! Lookman illumina ancora

L’Atalanta continua a marciare in questo gennaio fitto di partite e supera la Salernitana con un risultato più che largo. Il match si conclude sul 8-2, Ademola Lookman è l’autentico protagonista con una doppietta.

DOMINIO – Non c’è storia a Bergamo nel match delle 18 di Serie A. L’Atalanta abbatte la Salernitana e chiude la pratica con un risultato esagerato: 8-2. La squadra di Gian Piero Gasperini continua la marcia dopo la vittoria di Bologna e non si ferma in casa. Il vantaggio casalingo è arrivato al minuto 5 con Jeremie Boga, che sembra rinato sotto le orme di dell’allenatore ex Inter. La Salernitana ha pareggiato al 10′ con Boulaye Dia, alla sua settima firma stagionale in campionato. La reazione della compagine di Nicola è stata però breve, perché poi è iniziato il dominio bergamasco. Ademola Lookman ha iniziato lo show personale al 20′, portando in vantaggio ancora l’Atalanta su calcio di rigore. 3 minuti dopo Giorgio Scalvini ha colpito di testa e superato Ochoa per il 3-1. Al 38′ altro calcio di rigore, questa volta però sbagliato da Teun Koopmeiners che poi ha ribadito in rete successivamente. Bastato poco infine per il 5-1 di fine primo tempo, firmato Rasmus Hojlund.

Atalanta, straripante con la Salernitana

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la partita non è affatto cambiata. L’Atalanta ha abbassato i ritmi, nonostante questo ha continuato a segnare. Al 54′ Ademola Lookman ha siglato la sua doppietta su assist ancora di Jeremie Boga. La Salernitana ha cercato di reagire con il gol di Hans Nicolussi Caviglia, neo acquisto, ma a nulla è servito ai fini del match. Al 61′ ha colpito anche l’ex di giornata Ederson per il 7-2 di un’Atalanta straripante. L’ultima rete di giornata la segna il neo-entrato Nadir Zortea su assist del rientrante Duvan Zapata. I bergamaschi rimangono imbattuti a gennaio e ottengono la seconda vittoria consecutiva, salendo a 34 punti, a -3 dall’Inter di Simone Inzaghi e a pari con la Lazio. Per ora la distanza la fa lo scontro diretto vinto dai nerazzurri di Milano. La lotta per la Champions League inizia a farsi interessante, le differenze sono minime.