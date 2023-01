Caressa: «Inter-Milan partita psicologicamente importante. Trofeo…»

Fabio Caressa ha parlato della partita tra Inter e Milan di mercoledì in Supercoppa Italiana. Il giornalista ha sottolineato l’importanza del match e del derby dagli studi di Sky Sport.

PESO – Il derby ha peso diverso, questo Fabio Caressa lo sa. Il giornalista di Sky Sport ha parlato così del prossimo impegno dell’Inter contro il Milan in Supercoppa Italiana: «Io a questo trofeo do l’importanza che si deve dare, non è che arrivi alla finale di Supercoppa dopo un percorso. Poi tra l’altro mi fa strano giocare adesso a gennaio, dato che è l’ultimo trofeo della passata stagione, non è il primo di quest’anno. Essendo un derby, la Supercoppa quest’anno avrà un’importanza diversa, perché te la porti avanti al bar per i successivi sei mesi. Sarà una partita psicologicamente importante per entrambe le squadre, sia Inter che Milan».