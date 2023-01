Di Marzio: «Napoli visto contro Juventus difficile da recuperare! Contro Inter…»

Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione del Napoli contro la Juventus e la possibile rimonta delle altre squadre che rincorrono. Poi cita anche l’Inter.

RIMONTA DIFFICILE – Di Marzio è convinto che i partenopei visti contro la Juventus saranno difficile da recuperare in classifica, anche se contro l’Inter sono emersi alcuni punti deboli: «Se il Napoli gioca come contro la Juventus e tante altre partite è difficile. Solo la partita contro l’Inter non è stata all’altezza, ma si sta meritando questo primato a livello di gioco e risultati. Le altre ci possono anche credere».