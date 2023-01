Mkhitaryan, l’elastico del centrocampo al servizio di Inzaghi. Funzionale

Henrikh Mkhitaryan ha sbagliato poche volte nella stagione attuale, la partita contro il Verona non è stata una di queste. L’Inter gode delle prestazioni dell’armeno, che dimostra continuità e costanza. Il centrocampista è fondamentale per un motivo.

CORSA – Henrikh Mkhitaryan è una pedina fondamentale di Simone Inzaghi. L’armeno sta dimostrando grande continuità e costanza nonostante l’età avanzata e dà sensazioni più che positive per il futuro prossimo. Anche nel match disputato a San Siro contro il Verona il centrocampista è stato il pendolo, l’elastico perfetto che ha legato il suo reparto e l’attacco. Mkhitaryan è stato il giocatore che ha affiancato spesso le due punte, inserendosi e portando via uomini. Questo suo compito lo svolge sempre egregiamente e ieri ha portato anche al gol dell’1-0 di Lautaro Martinez. Nella seconda incursione centrale della partita l’armeno è anche arrivato vicino alla rete, solo le mani di Hien hanno impedito al calciatore di festeggiare il 2-0.

Mkhitaryan, pendolo nerazzurro

ERRORI – La sua esperienza a Milano non era iniziata nel migliore dei modi, la partita di Udine riassume perfettamente le prime prestazioni di Mkhitaryan con l’Inter. Sostituito al trentesimo minuto per l’ammonizione, quello è il momento più buio vissuto in Italia dal calciatore. Da lì in poi, il panorama è radicalmente cambiato, anche se qualche errore è stato riproposto. Le disattenzioni di Monza hanno però un semplice motivo: 8 partite consecutive giocate da titolare, con quella di ieri la nona (vedi articolo). Un numero che non può appartenere ad un giocatore di 33 anni, preso principalmente per essere un sostituto dei 3 inamovibili. L’infortunio di Marcelo Brozovic ha cambiato prospettive, l’armeno ha sfruttato come meglio non poteva le sue possibilità ed oggi è una sicurezza del centrocampo nerazzurro. Simone Inzaghi ha fiducia nell’ex Roma, che assicura inserimenti, pericolosità offensiva, ma anche tanto sacrificio in fase di ripiego.