Lulic: «Contento per Inzaghi e lo staff! Segreto? Il pungolarsi a vicenda»

A parlare di Inzaghi e del suo scudetto all’Inter, Lulic. L’ex giocatore bosniaco ovviamente conosce benissimo il mister avendo lavorato con lui alla Lazio.

SEGRETO − Intervistato dai colleghi di Dotspot.it, Senad Lulic elogia il suo ex allenatore dopo lo scudetto all’Inter: «Sono contentissimo per Inzaghi, ma anche per tutto il suo staff, composto da persone serie e per bene. Farris, Ripert e tutti gli altri. Sono uno staff molto equilibrato: non hanno un pensiero comune. Spesso leggono le situazioni in maniera diversa e quindi si confrontano molto. Quando nello staff tutti ragionano nella stessa maniera secondo me non è positivo. Invece loro si pungolano a vicenda. E poi sono tutti preparatissimi. gni anno Inzaghi migliora, ma è normale. Ha più esperienza. All’inizio veniva criticato perché sostituiva gli ammoniti, ma alla fine aveva ragione lui. Lui e il suo staff sono bravi negli allenamenti, anche se ormai, giocando ogni 3 giorni, è difficile trovare il tempo necessario. Diventa quindi sempre più importante la preparazione e su quello lo staff di Inzaghi è molto preparato».