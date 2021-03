Marani: Â«Atalanta? Contro l’Inter meritava almeno il pareggio, forse di piÃ¹Â»

Marani: «Atalanta? Contro l’Inter meritava almeno il pareggio, forse di più»

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, è tornato a parlare di Inter-Atalanta, match di lunedì che ha visto la squadra di Conte imporsi per 1-0. Secondo il giornalista, però, la squadra di Gasperini meritava un risultato diverso

DEMERITI – Matteo Marani ritiene che l’Atalanta, sconfitta dall’Inter a San Siro lunedì, meritasse di uscire dal campo con dei punti: «Atalanta? Io ho negli occhi la prestazione contro l’Inter, in cui la squadra di Gasperini avrebbe meritato di più, almeno il pareggio, forse addirittura la vittoria. Non voglio togliere meriti a Conte e ai nerazzurri, molto abili a giocare nell’unico modo in cui si può fermare la squadra di Gasperini».