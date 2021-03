Vezzali, il consiglio dei ministri la nomina sottosegretaria allo Sport

21698472 – Valentina Vezzali (Photo by ZUMAp133 via Imago/OneFootball)

II Consiglio dei ministri ha dato il via libera, quest’oggi, alla nomina di Valentina Vezzali come nuova sottosegretaria allo Sport.

LA SCELTA – Valentina Vezzali è stata nominata, quest’oggi, come nuova sottosegretaria allo Sport. Il via libera è arrivato quest’oggi dal Consiglio Dei Ministri. La Vezzali si è distinta, negli anni, come una delle migliori schermitrici della storia azzurra, collezionando ben sei ori olimpici, un argento e due bronzi, oltre a sedici titoli mondiali.