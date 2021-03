Torino-Inter, Lautaro Martinez favorito su Sanchez. Eriksen dal 1′ – SM

Lautaro Martinez, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Torino-Inter è in programma domenica alle 15:00. I nerazzurri vogliono proseguire al meglio la marcia verso lo scudetto. Per il match contro i granata, il tecnico si affida alla formazione tipo. Lautaro Martinez favorito su Sanchez

LA PROBABILE – Torino-Inter si avvicina. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dal successo contro l’Atalanta, vogliono proseguire la marcia intrapresa in campionato. Il tecnico, perso Vidal, operato quest’oggi al menisco, punta sulla formazione tipo. Confermato, quindi, il collaudatissimo 3-5-2 con Handanovic in porta, difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Hakimi e Perisic sugli esterni con Barella, Brozovic ed Eriksen, che riprende il suo posto da titolare, in mezzo. Unico possibile ballottaggio in attacco, Lautaro Martinez e Sanchez si contendono il posto come partner d’attacco di Lukaku.