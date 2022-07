Lukaku arma più di un’Inter già forte: Inzaghi insegue un obiettivo – CdS

Lukaku oggi un rinforzo in più per Simone Inzaghi in un’Inter già forte. Senza il belga, difatti, i nerazzurri hanno avuto il miglior attacco in campionato. Con lui, il mister insegue un nuovo record in campionato.

UN OBIETTIVO – Romelu Lukaku sarà fondamentale per dare continuità all’attacco nerazzurro ed essere più freddi sotto porta. Simone Inzaghi insegue un nuovo traguardo con l’Inter al termine del campionato di Serie A: 100 gol segnati dopo gli 84 dello scorso campionato senza Lukaku. Cifra fattibilissima considerando gli 89 realizzati nell’anno dello scudetto. L’idea del mister è quella di fare creare un mix perfetto tra il suo gioco – che permette a tutti di segnare -, e l’efficacia dei gol di Romelu Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno