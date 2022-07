Skriniar, il PSG accelera: emissario per sbloccare stallo con l’Inter – TS

Milan Skriniar è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Secondo Tuttosport, i francesi hanno inviato un emissario in Italia per sbloccare lo stallo con l’Inter

RILANCIO – Milan Skriniar è l’obiettivo principale del Paris Saint-Germain per il reparto difensivo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i francesi sono pronti a superare la situazione di stallo che, da una settimana, aleggia sulla trattativa. Campos, ds del PSG, ha infatti inviato un emissario in Italia per trattare con l’Inter: i nerazzurri non sono interessati a contropartite e rimangono fermi sulla richiesta di 80 milioni. Il PSG, al momento, è fermo a 60 milioni. La sensazione, spiega il quotidiano, è che i nerazzurri non vogliano tirare troppo la corda: la fumata bianca potrebbe arrivare con un’offerta da 70 milioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino