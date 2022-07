Carnevali: «Frattesi? Anche Inter, magari ci riproverà! Marotta il migliore»

Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, intervistato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport ha parlato del mercato del Sassuolo, nello specifico di Davide Frattesi che piace anche all’Inter.

PIACE ALL’INTER – Giovanni Carnevali non nasconde l’interesse dell’Inter per il centrocampista nero-verde trattato soprattutto dalla Roma. Questo il commento riguardo il suo valore: «Davide Frattesi vale 35 milioni? È un calciatore importante, giovane e ormai stabilmente nel giro della Nazionale. Ha notevoli prospettive di crescita, ma nonostante ciò, ha già disputato un campionato importante. Se ne sono accorti anche club esteri che hanno chiesto informazioni. L’Inter è stata la prima a chiederci di Frattesi e so che ai dirigenti nerazzurri piace parecchio. Magari la prossima stagione, se durante questa sessione estiva non sarà stato ceduto, l’Inter riproverà ad acquistarlo».

SU LUKAKU – Carnevali si complimenta con l’amico Marotta per la trattativa che ha portato al ritorno di Romelu Lukaku: «Gli ho fatto i complimenti. È stata un’operazione importante fatta dal più importante manager italiano. Lukaku è davvero un grande attaccante».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti