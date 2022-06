Longhi: «Lukaku? Ecco qual è stato l’input dell’Inter! Serie A avvincente»

Lukaku è pronto a fare ritorno all’Inter dove ha vinto uno scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Secondo Bruno Longhi, l’input dei grandi club ormai è cambiato. Di seguito le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio Sportiva

UOVA E GALLINE – Romelu Lukaku e l’Inter sono pronti a riabbracciarsi dopo una sola stagione lontani l’uno dall’altra. Bruno Longhi spiega l’input dei grandi club: «Lukaku? La storia la conosciamo tutti, rimane il fatto che ormai si cerca di guardare non all’uovo oggi e alla gallina domani. L’input dei club è: meglio la gallina oggi che l’uovo tornerà domani. Ovvero, portiamoci a casa la gallina dalle uova d’oro, il giocatore forte e poi a fine stagione tireremo le somme. Tutti gli allenatori delle prime sette hanno mantenuto la panchina? Se andiamo a vedere lo scorso anno ha vinto l’unica squadra che aveva mantenuto l’allenatore mentre le altre hanno cambiato tutte quante».

PREMESSE – Longhi è convinto che anche la stagione di Serie A alle porte sarà avvincente come la precedente: «Il fatto che tutti gli allenatori delle prime sette in classifica siano rimasti può essere una molla per queste squadre, per cercare di fare meglio perché dopo un anno l’allenatore può dare qualcosa in più. Auguriamoci che il campionato sia equilibrato anche la prossima stagione perché a un certo punto l’anno scorso lo scudetto sembrava un affare a tre, poi il Napoli si è suicidato con l’Empoli ed è rimasto il duello Inter-Milan. Il campionato sarà avvincente presumibilmente anche quest’anno».