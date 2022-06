Pardo: «Dybala ha perso 2 ballottaggi tra Juventus e Inter. Opportunità»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, si è espresso su Dybala. Secondo il telecronista, la Joya ha perso due ballottaggi tra Inter e Juventus. Per i nerazzurri è un’opportunità di mercato

BALLOTTAGGI PERSI − Pardo discute così sull’affaire Dybala: «Paulo Dybala ha perso due ballottaggi quello con Dusan Vlahovic alla Juventus e quello con Romelu Lukaku all’Inter. Io credo che alla fine ci andrà in nerazzurro. L’Inter è interessata a Dybala come ad una possibile opportunità e l’offerta ne è una dimostrazione. Offerta ottima ma non pazzesca. Lukaku era il primo investimento da fare e sono d’accordo perché è un giocatore che sposta».