Cauet: «Inter, non ti si può dire nulla! Inzaghi, stoccata al momento giusto!»

Benoît Cauet, ex giocatore dell’Inter e oggi opinionista, nel corso del suo intervento su Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter fresca di scudetto. Anche spazio alla crescita di Inzaghi.

DAVANTI AI CUGINI – L’ex centrocampista dell’Inter, Benoît Cauet, ha parlato della sua ex squadra nerazzurra, fresca di seconda stella, nella puntata odierna di Radio Sportiva. Tanti i temi toccati dal francese: «Quando ti esce una stagione così, che vinci un derby e festeggi davanti ai cugini non si può dire nulla. Questo credo sia il massimo. Screzi nel derby? Sicuramente non è stato bello, ma per il Milan non è stato facile vedere i cugini vincere in casa propria».

Cauet dà i meriti a Inzaghi: ecco la svolta dell’Inter

CONTINUITÀ – Benoît Cauet continua, sul percorso dell’Inter di Simone Inzaghi: «Pavard? Arrivato in punta di piedi, ma quando una società lavora bene, i risultati arrivano. Nonostante abbia perso calciatori importanti, ha saputo mettere i pezzi e ripartire. Bisogna essere bravi, l’abbiamo visto nel gioco. Thuram è stato importante, prima d’ora non aveva mai giocato a questi livelli. L’Inter di Inzaghi? A livello di gioco è stata perfetta, ha saputo aspettare e poi quando doveva dare la stoccata l’ha data bene. Doveva dare continuità a quanto fatto, ci sono giocatori che iniziano ad arrivare e altri che possono dare un po’ di luce. L’Inter comunque si è già portata avanti».