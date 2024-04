Marotta: «Nessuno incedibile». Poi rassicura: «No rivoluzione. Volontà chiare!»

Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell’evento organizzato da Il Foglio, commenta il traguardo dell’Inter e anche il futuro di tutto la squadra.

ATTESTAZIONE – Sul recentissimo successo dell’Inter Giuseppe Marotta dichiara: «Nei 90 minuti giocati l’altra sera si potevano vedere degli scenari differenti. Fino all’ultimo secondo e fino all’ultimo calcio d’angolo. Poi è finito tutto, è finita l’apprensione. Ci siamo lasciati andare e siamo stati riconosciuti campioni d’Italia, abbiamo vinto la seconda stella. Per cui è qualcosa di veramente straordinario. Com’è stata la reazione del mondo del calcio? Chiaramente quando si vince c’è l’attestazione da parte di tanti. Dalle persone che ti vogliono bene ma anche da tutto il mondo dello sport e non solo. Questo è gratificante per tutti ma sicuramente dobbiamo riconoscere il ruolo importante dell’allenatore, così come il ruolo altrettanto importante della squadra».

ALLE SPALLE – Giuseppe Marotta, continua: «Entrambi hanno avuto alle spalle una società forte. Perché credo che non ci sia vittoria della squadra in campo se non c’è una società forte. Quindi è venuto fuori il modello vincente e questo siamo molto orgogliosi di rappresentarlo. Noi vogliamo continuare questo processo evolutivo, non certo rivoluzionario. Quindi sicuramente la conduzione tecnica di Inzaghi non si discute assolutamente. Anzi, ci siederemo su indicazioni del nostro Presidente Zhang, per prolungare il contratto. Non faremo una rivoluzione della squadra ma cercheremo di guardare quello che oggi è un obiettivo: quello della sostenibilità. Che ormai caratterizza un po’ tutte le squadre italiane. Ma lo faremo sempre con l’intenzione di centrare altri obiettivi».

Futuro Inter, Marotta non si nasconde e spiega la situazione

VOLONTÀ – Giuseppe Marotta, poi, si sofferma sul futuro: «Ciclo appena iniziato? Non proprio perché abbiamo già consolidato alcuni traguardi e alcuni trofei. Però siamo ancora in piena attività quindi credo che ci sia ancora margine di miglioramento, per avere aspettative e per far sì che questa squadra torni ancora a mantenere quel ruolo di protagonista che gli è riconosciuto negli ultimi anni. Rinnovi? Intanto, più che di rinnovo parlerei di prolungamento. Nel senso che non abbiamo nessun caso di ansia su cui dobbiamo intervenire velocissimamente con giocatori in scadenza. C’è da parte mia e di Baccin la volontà di analizzare un parco giocatori che richiede un prolungamento di contratto, quindi del loro mantenimento in questa società. Cercheremo di assecondarli, dove c’è la possibilità di farlo, proprio perché vogliamo creare uno zoccolo duro da questo punto di vista, di giocatori che hanno un senso di appartenenza e amano questa maglia».

MERCATO – Giuseppe Marotta, sulle intenzioni dell’Inter sul mercato dichiara: «Nuovi acquisti possibili solo se prima ci saranno uscite? Noi non facciamo preclusioni. Intanto, mantenere questo organico significherebbe mantenere un gruppo di giocatori vincenti. Questo già è tanto. Di conseguenza agiremo nel migliore dei modi. Due acquisti ufficiosamente li abbiamo già fatti. Con Piero Ausilio lavoreremo per quantomeno puntellare quello che è un organico di per sé forti».

INCEDIBILI – Giuseppe Marotta conclude: «L’Inter ha degli incedibili? Credo che nel mondo del calcio di incedibilità non si debba parlare. Si deve parlare di situazione che vengono man mano a verificarsi. Certo è che le società non sono ormai più padrone dei propri giocatori. Il destino è sempre nella testa di loro stessi. In questo momento però posso dire con altrettanta schiettezza che tutti i giocatori tesserati con noi hanno tutti espresso la volontà di proseguire con noi. Anche perché non dimentichiamoci che siamo l’Inter, una delle migliori squadre in Europa. Quindi meglio di qua, dove si può andare?».