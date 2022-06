Beretta consiglia: «Milan, prendi Bremer e fai uno sgarbo all’Inter!»

Mario Beretta, ex allenatore – tra le altre -, di Torino, Brescia e Latina, ospite su Sky Calciomercato – L’Originale, ha parlato in breve di Gleison Bremer, che piace all’Inter.

IL CONSISGLIO – Mario Beretta consiglia al Milan di fare uno sgarbo all’Inter per quanto riguarda la difesa: «Milan interessato a Bremer? Fossi in loro farei di tutto per dare fastidio all’Inter e prendere Gleison Bremer. È un giocatore completo capace anche di andare in gol in qualsiasi momento. Fisicamente è insuperabile».