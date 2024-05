Longhi, in che senso? «Premio a Inzaghi, mi è sfuggito qualcosa»

Si è tenuta oggi la cerimonia per la consegna del Premio Bulgarelli, compianto ex centrocampista del Bologna. Tra i premi consegnati, anche quello di miglior allenatore, assegnato a Simone Inzaghi per la cavalcata del ventesimo scudetto con l’Inter. Ma il giornalista Bruno Longhi ha da ridire, facendo però sollevare qualche perplessità…

PREMIO BULGARELLI – Bruno Longhi, nel commentare l’assegnazione del Premio Bulgarelli nella giornata di oggi, fa parecchia confusione. Ma andiamo con ordine. Dopo la consegna di uno dei premi a Simone Inzaghi, il giornalista ha commentato con queste parole sul suo profilo Twitter ufficiale: “Ho avuto il compianto Giacomo Bulgarelli come partner tecnico in parecchi anni di telecronache. Una persona stupenda. E sono stato felice quando in sua memoria Luigi Colombo istituì il premio destinato al miglior centrocampista della stagione. Che non penso sia stato Simone Inzaghi. Ma forse mi è sfuggito qualcosa”.

Inzaghi premiato sì… Ma non come miglior centrocampista!

CONFUSIONE – Capiamo che parlare di Inter in modo polemico spesso faccia notizia, ed è normale per una squadra che ha dominato il campionato conquistando lo scudetto proprio contro il Milan nel derby. Ma è corretto riportare le notizie nel modo corretto. E il premio Bulgarelli per il miglior centrocampista, con il premio conquistato da Inzaghi, non ha nulla in comune. Infatti il premio come miglior centrocampista è appannaggio di Lewis Ferguson, autore di una grande stagione con il Bologna di Thiago Motta, lanciato verso una storica qualificazione in UEFA Champions League.

ALTRI PREMI – Ma non solo: se andiamo a vedere i vincitori di tutti i premi, non solo Inzaghi (miglior allenatore) e Lewis Ferguson (miglior centrocampista) ne hanno ricevuto uno. Infatti la giuria del Premio Bulgarelli ha omaggiato anche De La Fuente (miglior allenatore del campionato femminile), Marco Guida (miglior arbitro) e Gianluigi Buffon alla carriera. Archiviamo dunque il commento come una… “Svista”.