L’Atalanta prima illude la Salernitana, poi rimonta e sbanca l’Arechi

L’Atalanta vince in rimonta 2-1 sul campo della Salernitana. La Dea fa un grande sbalzo in ottica Champions League, dopo i pareggi di Roma e Bologna.

BLITZ IN RIMONTA − All’Arechi va in scena Salernitana-Atalanta, match tra due squadre con obiettivi totalmente diversi. I campani praticamente non hanno, se non quello di onorare questo finale di stagione. La retrocessione è già aritmetica da un paio di giornate. La Dea, invece, è in piena lotta per entrare in Champions League. Il primo tempo si chiude con un risultato a sorpresa, ovvero col vantaggio della Salernitana, che al 18′ passa in vantaggio grazie a Tchaouna, bravo a sfruttare l’assist di Vignato. Gol convalidato dopo revisione al monitor. L’Atalanta prova a reagire con l’uomo più pericoloso, ossia Lookman. Lo stesso giocatore nigeriano costruisce il primo squillo della ripresa orobica, con una conclusione a fil di palo dopo bellissima iniziativa personale. Al 56′, arriva il pari: sempre Lookman pericoloso, assist per Scamacca che fa 1-1. Sei minuti più tardi arriva il sorpasso con la conclusione dalla distanza di Koopmeiners. Al 74′, prima Lookman sfiora il 3-1 e qualche minuto più tardi Legowski va vicino al pari, ma viene murato sul più bello.