Lo Monaco: “Inter, Eriksen intristito non rende. Conte e il vice Lukaku…”

Eriksen Inter

Pietro Lo Monaco, consigliere federale e dirigente, è intervenuto oggi a “Tutto Mercato Web Radio”. Tra gli argomenti trattati Christian Eriksen e il suo rendimento basso con la maglia dell’Inter.

SITUAZIONE – Lo Monaco ha prima parlato di Christian Eriksen: «Per l’Inter questo è un caso irrisolto, non dimentichiamoci che al Tottenham era giocatore che determinava veramente. Mi risulta stranissimo che all’Inter non abbia trovato una collocazione. Il fatto che Conte prediliga il 3-5-2 come modulo l’ha penalizzato. Sono giocatori che se usati col contagocce si sentono meno importanti e utili alla causa. Ci sta che possa essersi intristito, anche se sul valore di Eriksen mi sembra non ci siano dubbi».

CESSIONE? – Lo Monaco ha quindi parlato di una possibile cessione del danese a gennaio: «Tenerlo fermo non conviene a nessuno, né al calciatore né alla società: il patrimonio fermo si depaupera. Dicevamo all’inizio che sarà un mercato di giri, e trovare una soluzione per trovare un giocatore più utile a Conte, almeno per quello che pensa lui, e chi faccia giocare Eriksen, beh, non credo abbia tutta questa difficoltà».

ATTACCO – Chiusura per Lo Monaco sui possibili rinforzi in attacco: «Conte è sempre stato chiaro. Lui poi fa un po’ fatica a puntare sui giovani in alcuni ruoli, come in attacco. Ricordo che con Lukaku avrebbe voluto anche Giroud o Dzeko, e penso proprio che vorrà puntare su un giocatore esperto. Uno come Mandzukic, se le idee erano queste, penso sia stato un peccato farselo sfuggire».