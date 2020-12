Suazo: “Mancini e Mourinho due vincenti in modo diverso. L’Inter…”

Condividi questo articolo

David Suazo

David Suazo, ex attaccante nerazzurro, è il protagonista del nuovo format del canale tematico del club: Inter Futbol Club. Nel corso della sua lunga intervista ha quindi parlato di alcuni allenatori avuti in carriera e dei due all’Inter

TECNICI – David Suazo ha parlato prima del suo arrivo in Italia: «Tabarez, Mancini e Mourinho sono tre vincenti. Ognuno ha le sue caratteristiche, anche il maestro Tabarez è stato il mio primo allenatore al Cagliari e questo mi ha aiutato molto perché trovarti in un paese diverso con un allenatore che in qualche modo può spiegarti bene, ti può far entrare in un ambiente difficile. È stato molto bello e ho grande riconoscenza nei suoi confronti».

NERAZZURRI – Suazo ha quindi inevitabilmente parlato della sua avventura a Milano: «Mancini mi voleva a tutti i costi all’Inter. Lui e Mourinho sono due vincenti che hanno dimostrato come il calcio possa essere visto in maniera diversa, ma che la voglia di vincere, la voglia di dimostrare che sei il numero uno. Ringrazio sempre quindi l’Inter per questa opportunità».