Inter-Spezia, certezza Sanchez e scatto Hakimi. Cambi in difesa? – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Spezia

Domenica alle 15 si giocherà Inter-Spezia. I nerazzurri arriveranno a questa sfida senza la consueta conferenza stampa della vigilia (QUI il motivo). Ecco le ultime invece sul campo.

SCELTE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport”: «Sanchez salta sicuramente le partite con Spezia e Verona, anche se con il cileno dobbiamo stare sempre un po’ sul chi va là e valutare di partita in partita. In attacco scelte obbligate per Conte, con Lautaro Martinez e Lukaku. Bisognerà capire se ci sarà voglia di cambiare qualcosina, ma non credo neanche tanto visto che il sistema di gioco sta funzionando. Sugli esterni ci sono possibilità per Hakimi, che è in rimonta e in difesa potrebbe rifiatare qualcuno».