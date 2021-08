L’Inter incontra l’agente di Lautaro Martinez: obiettivo blindarlo fino al 2026 – CdS

Inter, l’obiettivo principale adesso sarà blindare Lautaro Martinez dopo aver respinto ben 85 milioni. L’attaccante crede nel progetto nerazzurro e chiede gli venga riconosciuto un ingaggio adeguato. Oggi l’incontro con l’agente (vedi articolo).

RINNOVO – Inter e Lautaro Martinez lavorano per il rinnovo di contratto, l’intenzione comune c’è, ma la fumata bianca non arriverà subito. Secondo il quotidiano romano oggi l’agente Camano è atteso a Milano e incontrerà l’Inter, un primo passo verso l’intesa. Le due parti arriveranno alle premesse positive, e dopo aver rifiutato un’offerta da 85 milioni, non è da escludere che il calciatore chieda inizialmente un ingaggio abbondante di circa 7 milioni. L’Inter a certe cifre farà fatica ad arrivare, vero anche che non c’è più lo stipendio di Lukaku (8,5 milioni), ma è comunque arrivato Dzeko. La speranza è quella di riuscire a trovare un accordo sotto i 6 milioni, e un contratto in scadenza nel 2025 o addirittura 2026.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno