Lautaro Martinez-Inter, oggi giornata decisiva: arriva l’agente

Il futuro di Lautaro Martinez all’Inter passa molto dalla giornata di oggi. È previsto l’arrivo del suo agente, Camano, a Milano per discutere col club del rinnovo di contratto.

GIORNO X – Lautaro Martinez ha un contratto in scadenza fra due anni (30 giugno 2023) ed è chiaro che bisogna pensare al rinnovo. Questo anche perché l’argentino ha lo stesso stipendio, circa due milioni e mezzo, di quando è stato preso dal Racing nel 2018, quando non aveva certo lo status attuale. Necessario quindi un adeguamento dell’ingaggio, così come un prolungamento del contratto per evitare che l’Inter sia costretta a cederlo e a cifre non coerenti. Oggi è previsto l’arrivo a Milano del suo agente Alejandro Camano, con cui la società è dovuta ripartire da zero dopo il cambio di procura. La speranza è che ci siano dei passi avanti, in modo da raggiungere presto l’accordo ed evitare altre fastidiose voci di mercato. Segui su Inter-News.it oggi tutti gli aggiornamenti sulla vicenda Lautaro Martinez: novità in arrivo.