Inter-Genoa, chi con Dzeko? Satriano a disposizione ma il preferito è Sensi – CdS

Inter-Genoa, chi giocherà in coppia con Dzeko? Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, tenendo conto, ovviamente, della squalifica di Lautaro Martinez.

CON DZEKO – Inter-Genoa, chi giocherà con Edin Dzeko? Sanchez è alle prese con un problema muscolare che l’ha spinto ad andare a Barcellona per ulteriori controlli (dovrebbe rientrare tra oggi e domani). Ci sarà Satriano, fuori contro la Dynamo Kiev per precauzione, sarà a disposizione per la prima di campionato. Resta il dubbio che, a soli vent’anni, potrebbe soffrire il debutto assoluto in prima squadra da titolare a San Siro. Ecco perché la soluzione più logica ad oggi è la conferma di Stefano Sensi dietro l’unica punta, e per lui potrebbe essere l’occasione giusta per togliersi di dosso un po’ di peso della lunga serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori la scorsa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.