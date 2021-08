Gagliardini e Lautaro Martinez in gruppo, Sanchez vola a Barcellona – CdS

Buone notizie per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport” sia Lautaro Martinez che Roberto Gagliardini sono tornati ad allenarsi in gruppo. Sanchez invece vola a Barcellona per dei controlli.

DALL’INFERMERIA – Roberto Gagliardini, così come Lautaro Martinez, ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo e svolgere qualche lavoro sul campo. Il secondo però, ovviamente, non sarà a disposizione della prima partita di campionato contro il Genoa a causa della squalifica. Alexis Sanchez invece a causa dei problemi muscolari è volato a Barcellona, dal professor Cougat, e dovrebbe rientrare tra oggi e domani. A quel punto le sue condizioni saranno più chiare.

Fonte: Corriere dello Sport