Kean-Inter opzione da scartare, in attacco la priorità resta una – SI

Kean è un nome accostato all’Inter in questi giorni, complice anche il fatto che il suo agente è Raiola con cui i nerazzurri hanno appena chiuso Dumfries. Pedullà, a Sportitalia, esclude però che possa interessare.

NIENTE DA FARE – Non sarà Moise Kean il prossimo attaccante dell’Inter, stando ad Alfredo Pedullà. Il giornalista, nel suo spazio social su Sportitalia, esclude che l’attaccante italiano dell’Everton possa interessare nonostante sia stato proposto. La priorità rimane Duvan Zapata, per il quale si cerca un accordo (non facile) con l’Atalanta (vedi articolo). Un’alternativa si cercherà solo nel caso in cui il colombiano diventi impraticabile, ma Kean non risulta fra queste.