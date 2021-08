VIDEO – Tanti auguri Cambiasso! Tutti i gol del ‘Cuchu’ con l’Inter

Esteban Cuchu Cambiasso compie oggi 41 anni. Per celebrare l’ex centrocampista argentino, rivediamo i suoi 51 gol con la maglia dell’Inter.

IMPORTANZA VITALE – Esteban Cambiasso è probabilmente uno dei giocatori più sottovalutati nella storia del calcio. All’Inter arriva nell’estate 2004, a parametro zero dal Real Madrid, con la nomea di trequartista troppo poco incisivo per fare la differenza nei Galacticos. In nerazzurro Roberto Mancini lo arretra da subito in mediana, e da lì non si sposterà più per dieci anni esatti, diventando uno dei giocatori più importanti e più vincenti nella storia dell’Inter.

LEADERSHIP – Dal 2004 al 2014 il Cuchu gioca 431 partite e segna 51 gol con la maglia dell’Inter, diventandone il leader secondario dopo il capitano Javier Zanetti. In nerazzurro vince tutto, alzando 15 trofei dalla prima Coppa Italia (2004/05) all’ultima (2010/11), passando per il meraviglioso Triplete del 2010. Ed entra da subito nel cuore dei tifosi nerazzurri, soprattutto per la splendida abitudine che adotta dal 2007 per festeggiare ogni trofeo: indossare la maglia numero 3 del compianto Giacinto Facchetti, a cui Cambiasso era legatissimo.

FEELING COL GOL – Cambiasso dimostra da subito un ottimo feeling con la rete avversaria, e con l’Inter segna diversi gol anche molto pesanti. Come quello con cui apre la finale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma (finirà 3-1) nel 2006. O come il tiro innocente che, grazie alla complicità di Dida, si trasforma nel gol-vittoria del derby pre-natalizio del 2007. O, ancora, la rete che fissa il 2-1 nell’andata contro il Chelsea, negli ottavi di Champions League 2009/10. Rivediamo tutti i 51 gol di Cambiasso con l’Inter, nel video creato ad hoc dal club nerazzurro: