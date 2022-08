Lazaro debutta, festa del Torino in Coppa Italia: Palermo travolto dopo 54′

Lazaro ha fatto il suo esordio con la maglia del Torino, subentrando nel finale della partita vinta in Coppa Italia contro il Palermo. All’Olimpico è 3-0, granata ai sedicesimi di Coppa Italia.

RIPRESA DI GLORIA – Il Torino deve attendere oltre un tempo, poi riesce a battere facilmente il Palermo. Il sedicesimo di finale dell’Olimpico non ha gol nei primi quarantacinque minuti, e lo 0-0 regge fino al 54′. Poi, dopo un tentativo di Nemanja Radonjic respinto dalla difesa rosanero (senza allenatore, arriverà Eugenio Corini), subentra Sasa Lukic che con un bel tiro da fuori riesce a superare Mirko Pigliacelli. Buttato giù il muro del Palermo per il Torino è più facile gestire il gioco, al 73′ proprio Radonjic raddoppia con un tocco centrale su cross basso dalla destra. Schema simile per il 3-0 sei minuti dopo: palla giocata su Wilfried Singo, tocco al centro e facile tap-in di Pietro Pellegri. Niente fuorigioco, tutto buono e tris confermato. Chiuso il discorso qualificazione Ivan Juric fa debuttare Valentino Lazaro: il prestito Inter fa il suo esordio col Torino all’81’ per Singo.