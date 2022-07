Coppa Italia 2022-2023, il tabellone del torneo e le avversarie per l’Inter

La Coppa Italia, sponsorizzata Frecciarossa (vedi articolo), scatterà sabato 30 con l’anticipo del turno preliminare: la Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone del torneo e il calendario dei primi due turni. Ecco il programma e le possibili avversarie dell’Inter, testa di serie numero 1.

TABELLONE COPPA ITALIA 2022-2023



TURNO PRELIMINARE

1 Bari-Padova domenica 31 luglio ore 21

2 Sudtirol-Feralpisalò sabato 30 luglio ore 18

3 Modena-Catanzaro domenica 31 luglio ore 20.30

4 Palermo-Reggiana domenica 31 luglio ore 21

TRENTADUESIMI DI FINALE

1 Verona-Vincente turno preliminare 1 domenica 7 agosto ore 18

2 Salernitana-Parma domenica 7 agosto ore 21

3 Spezia-Como sabato 6 agosto ore 18

4 Pisa-Brescia sabato 6 agosto ore 17.45

5 Bologna-Cosenza lunedì 8 agosto ore 21.15

6 Cagliari-Perugia venerdì 5 agosto ore 17.45

7 Monza-Frosinone domenica 7 agosto ore 21.15

8 Udinese-Vincente turno preliminare 2 venerdì 5 agosto ore 18

9 Sassuolo-Vincente turno preliminare 3 lunedì 8 agosto ore 18

10 Cremonese-Ternana lunedì 8 agosto ore 21

11 Empoli-SPAL sabato 6 agosto ore 21

12 Genoa-Benevento lunedì 8 agosto ore 17.45

13 Sampdoria-Reggina venerdì 5 agosto ore 21.15

14 Venezia-Ascoli domenica 7 agosto ore 17.45

15 Lecce-Cittadella venerdì 5 agosto ore 21

16 Torino-Vincente turno preliminare 4 sabato 6 agosto ore 21.15

SEDICESIMI DI FINALE (mercoledì 19 ottobre 2022)

1 Vincente trentaduesimi di finale 1-Vincente trentaduesimi di finale 2

2 Vincente trentaduesimi di finale 3-Vincente trentaduesimi di finale 4

3 Vincente trentaduesimi di finale 5-Vincente trentaduesimi di finale 6

4 Vincente trentaduesimi di finale 7-Vincente trentaduesimi di finale 8

5 Vincente trentaduesimi di finale 9-Vincente trentaduesimi di finale 10

6 Vincente trentaduesimi di finale 11-Vincente trentaduesimi di finale 12

7 Vincente trentaduesimi di finale 13-Vincente trentaduesimi di finale 14

8 Vincente trentaduesimi di finale 15-Vincente trentaduesimi di finale 16

OTTAVI DI FINALE (mercoledì 11 e mercoledì 18 gennaio 2023)

1 Inter-Vincente sedicesimi di finale 1

2 Atalanta-Vincente sedicesimi di finale 2

3 Lazio-Vincente sedicesimi di finale 3

4 Juventus-Vincente sedicesimi di finale 4

5 Napoli-Vincente sedicesimi di finale 5

6 Roma-Vincente sedicesimi di finale 6

7 Fiorentina-Vincente sedicesimi di finale 7

8 Milan-Vincente sedicesimi di finale 8

QUARTI DI FINALE (mercoledì 1 febbraio 2023)

1 Vincente ottavi di finale 1-Vincente ottavi di finale 2

2 Vincente ottavi di finale 3-Vincente ottavi di finale 4

3 Vincente ottavi di finale 5-Vincente ottavi di finale 6

4 Vincente ottavi di finale 7-Vincente ottavi di finale 8

SEMIFINALI (andata mercoledì 5 aprile 2023, ritorno mercoledì 26 aprile 2023)

1 Vincente quarti di finale 1-Vincente quarti di finale 2

2 Vincente quarti di finale 3-Vincente quarti di finale 4

FINALE COPPA ITALIA

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 mercoledì 24 maggio 2023, Stadio Olimpico di Roma

Giocano in casa (e la semifinale di ritorno in casa) le squadre con il numero di ingresso più basso nel tabellone di Coppa Italia. In blu la parte di tabellone che riguarda l’Inter.

COPPA ITALIA – ORDINE TESTE DI SERIE

1 Inter

2 Milan

3 Napoli

4 Juventus

5 Lazio

6 Roma

7 Fiorentina

8 Atalanta

COPPA ITALIA – POSIZIONI DI INGRESSO

9 Verona

10 Torino

11 Sassuolo

12 Udinese

13 Bologna

14 Empoli

15 Sampdoria

16 Spezia

17 Salernitana

18 Lecce

19 Cremonese

20 Monza

21 Cagliari

22 Genoa

23 Venezia

24 Pisa

25 Brescia

26 Ascoli

27 Benevento

28 Perugia

29 Frosinone

30 Ternana

31 Cittadella

32 Parma

33 Como

34 Reggina

35 SPAL

36 Cosenza

37 Sudtirol

38 Modena

39 Bari

40 Palermo

41 Reggiana

42 Padova

43 Catanzaro

44 Feralpisalò