Pinamonti, scelta fatta da parte del Sassuolo! Il piano degli emiliani − Sky

Pinamonti vede il Sassuolo nel suo futuro. L’Inter ha l’obiettivo di vendere il giocatore classe 1999. Ma c’è compiere prima un ultimo step

SCELTA − Il Sassuolo ha scelto il suo nuovo attaccante: sarà Andrea Pinamonti. Il giocatore dell’Inter entrerà appena i nero-verdi cederanno Giacomo Raspadori. Il Sassuolo è in trattativa con il Napoli per la sua cessione. La squadra emiliana vorrebbe almeno 40 milioni di euro, distanza ancora ampia tra le parti. Ma nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta. L’obiettivo del Sassuolo è quello di spartire una parte di denaro racimolato proprio per l’attaccante classe ’99.