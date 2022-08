Pedullà: «Su Acerbi non solo Inter e Juventus. Da un mese c’è un club»

Acerbi proposto all’Inter ma anche ad altre squadre di Serie A. A riportarlo Alfredo Pedullà, secondo cui sul giocatore c’è da tempo un club. La risposta spetta del giocatore

NON SOLO INTER − Da capire il futuro di Francesco Acerbi. Il difensore è ormai un esubero della squadra di Maurizio Sarri tant’è che che non è stato convocato per l’ultima sfida amichevole. Sul giocatore ci sono diverse squadre di Serie A, tra cui l’Inter. I nerazzurri sono a caccia di un difensore per colmare la lacuna lasciato da Andrea Ranocchia, partito in direzione Monza. Non solo Inter, Alfredo Pedullà fa il punto sulla situazione: «Acerbi proposto a Inter, Juventus e Atalanta. I contatti con Galliani e il Monza sono di circa un mese fa: decide lui».