Lautaro Martinez, più gol di Messi verso Qatar 2022! E c’è chi dice…

L’Inter ha in casa un patrimonio davvero prezioso. Lautaro Martinez è un giocatore giovane, forte e che molte squadre europee vorrebbero. Con l’Argentina il Toro ha timbrato due volte su due in questa pausa e i gol ora sono addirittura più di un certo Lionel Messi.

DATO – E’ vero, Messi ha saltato qualche partita causa positività al Covid-19 oppure per rimanere in Francia al Psg complice la qualificazione al Mondiale già in tasca. Ma comunque, parliamo di un extraterrestre. Lautaro Martinez, in questo cammino verso Qatar 2022, ha fatto meglio di lui dal punto di vista realizzato. Il 10 dell’Inter infatti ha segnato, con quello messo a referto stanotte (vedi articolo), 7 gol, uno in più di Leo Messi .

7 – Con 7 gol Lautaro Martínez é il miglior marcatore argentino nelle qualificazioni a Qatar 2022, un gol segnato in piú di Lionel Messi (6). Indiscutibile. https://t.co/IrQNdYdfNs — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 2, 2022

A riportarlo è Opta, noto raccoglitore di statistiche che definisce addirittura Indiscutibile Lautaro Martinez. E pensare che c’è gente che lo critica per qualche passaggio a vuoto o per qualche prestazione senza gol.